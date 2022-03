Klopp: “Inter? Mi piace guardarli, affrontarli un po’ meno. Chi ha visto l’andata sa…”

Le parole del tecnico del Liverpool: "L'andata a Milano è stata una partita molto difficile. Direi che è stata una delle più difficili della stagione"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Liverpool-Inter, Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, ha parlato così della sfida di stasera ad Anfield contro i nerazzurri. "Che partita, eh? Anche solo dirlo ad alta voce ti rende eccitato. Liverpool contro Inter in Champions League. Ci affrontiamo in un momento in cui siamo entrambe nel momento giusto. Siamo una squadra vera. Anche per l'Inter è assolutamente così. Sono un vero contendente per questo titolo.

Che lavoro sta facendo Simone Inzaghi con questo club. Sono campioni d'Italia in carica, di nuovo vicini alla vetta della Serie A e molto forti. Abbiamo visto la loro partita venerdì sera, non vedo molti punti deboli in loro, se devo essere onesto. Ovunque hanno giocatori di prima qualità, organizzati magnificamente bene. Un progetto chiaro, un'idea chiara. Mi piace molto guardarli. Non tanto doverli affrontare.

L'andata a Milano è stata una partita molto difficile. Direi che è stata una delle più difficili della stagione per noi in tutte le competizioni. Erano aggressivi, nel senso positivo della parola, e determinati. Abbiamo giocato molto bene e ci siamo difesi molto bene. Ma il nostro è solo un vantaggio in questa fase e non significa nulla se non abbiamo l'atteggiamento giusto. Se la mia squadra fosse in svantaggio per 2-0, la mia mentalità sarebbe incentrata sul gioco. Abbiamo una vera battaglia tra le mani.

Ci troviamo di fronte a una squadra spietata, con giocatori dalla mentalità d'élite, abituati a vincere, con il know-how su come fare quello che serve in questa competizione e con un manager eccezionale. Chi ha visto l'andata lo sa. La nostra mentalità, come squadra o club, non mi preoccupa un secondo, per quel che vale. Quando si pensa a Liverpool-Inter si pensa ad un Anfield pieno e appassionato. Pensi che sia elettrico e di parte. I nostri tifosi non hanno bisogno di discorsi di squadra per una partita così. Anfield sarà un calderone di energia stasera, ne sono certo. E ne avremo bisogno", ha concluso.