Liverpool, Klopp: “Sfida molto eccitante, ho grande rispetto per l’Inter”

Prima della partita di Champions League contro l’Inter, l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato così ad Amazon Prime Video: “Sono molto eccitato per questa sfida, ho molto rispetto dell’Inter, la squadra è cambiata in estate ma ha fatto molto bene e sono pronto per questa gara. Ho grande rispetto dell’Inter, una squadra piena di ottimi giocatori, soprattutto in attacco e che noi rispettiamo tanto. Ha un ottimo possesso che dà a noi la possibilità di pressare e rubare palla, cosa che ci piace fare. Sono molto contento di essere qui. e sono pronto per la sfida. Diogo Jota? Mi è piaciuto da subito ai Wolves, è molto intelligente come giocatore e sono contento che sia con noi al Liverpool”.