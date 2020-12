Klopp: “Salah non si trova più bene a Liverpool? L’unico motivo per andare via è… il meteo”

(ANSA) – ROMA, 26 DIC – “Salah non si troverebbe più bene al Liverpool? A me sembra che Mo sia di buon umore: oggi non sono state scattate foto durante la nostra rifinitura, ma se fosse successo, avreste potuto vedere che lui si è fatto un sacco di risate. Tutto il resto è buono per voi media, per farvi scrivere, ma per me non c’è niente”.

Così, alla vigilia della sfida di campionato contro il West Bromwich Albion, Jurgen Klopp ha risposto a una domanda sul presunto desiderio dell’egiziano ex Roma di cambiare aria. “Non saprei cosa altro aggiungere – ha detto ancora il tecnico dei Reds -, l’unica ragione per lasciare Liverpool oggi sarebbe il meteo. Quale altra ragione potrebbe esserci? Questo è uno dei più grandi club del mondo. Qui guadagniamo bene, abbiamo uno stadio sensazionale e favolosi tifosi in tutto il mondo. E poi il nostro colore è il rosso, il più bello”. “Non possiamo forzare le persone a restare qui – ha concluso Klopp -, ma veramente non capisco perché qualcuno dovrebbe volersene andare”. (ANSA).