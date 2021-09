El Pais – Barça, Koeman in bilico: Xavi in pole, ma Laporta è sedotto dall’idea Pirlo

Dopo la pesante sconfitta in Champions contro il Benfica, la posizione dell'olandese è sempre più in bilico

Joan Laporta è stato cauto all'Estadio da Luz. D'impulso, il presidente del Barça ha evitato di prendere decisioni 'a caldo', come spiegato dal club, dopo la pesante sconfitta del Barcellona contro il Benfica (3-0). È stata la seconda sconfitta consecutiva che il Barça ha ottenuto in Champions League un altro 3-0 subito questa volta dal Bayern Monaco al Camp Nou. Come riporta El Pais, tornato a Barcellona, il presidente Joan Laporta ha organizzato una riunione d'emergenza per definire il futuro di Ronald Koeman.