In Argentina – Una frase di Koeman ha fatto decidere Messi per l’addio al Barça

Una frase dietro a tutto. In Argentina probabilmente esagerano quando dicono che un campione come Messi possa essere arrivato alla decisione di lasciare il Barcellona per un’espressione di Koeman. Perché ci sarà arrivato a quella decisione, che cambia tutta la sua vita, forse più decisamente per tutta una serie di motivi.

Però, da quanto sostengono i media argentini, in particolare ‘Deportes Cuatro’, una frase sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “I privilegi in rosa sono finiti, devi fare tutto per la squadra “. E sono convinti in Argentina: “Quelle quattordici parole sarebbero state quelle che hanno posto fine al ciclo di Lionel Messi a Barcellona, dopo 731 partite e 634 gol”.

Avrebbe inciso anche il tono del messaggio usato da Koeman, molto autoritario. E così Messi è partito per le vacanze pieno di dubbi. L’allenatore aveva anticipato ai dirigenti che sarebbe stato inflessibile nella sua rivoluzione e così, visto anche l’addio di Suarez, Messi ha sbattuto ha detto di voler andare via sbattendo la porta.

(Fonte: TycSports)