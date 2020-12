Mercato, Koeman: “Messi al PSG con Pochettino? Leo non decide in base a un allenatore”

Alla vigilia della partita di Liga contro l’Eibar, in conferenza stampa Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato anche del futuro di Leo Messi, che ieri in un’intervista rilasciata a La Sexta ha confessato di non aver ancora deciso se lasciare o meno i blaugrana al termine di questa stagione:

“Sono sempre stato calmo e non sarò più tranquillo perché ha detto che deciderà a fine stagione. Non posso influire, quello che possiamo fare è ottenere la sua migliore prestazione nelle partite e vedremo cosa succederà. Pochettino? Non credo che Messi deciderà il suo futuro in base un allenatore o a un paese. Sono decisioni che devono essere prese in famiglia e non credo che un allenatore possa influenzare il suo destino“.