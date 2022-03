Koeman: “Laporta voleva liberarsi di me. Perché Messi è partito? Mi aveva detto…”

Il tecnico olandese torna sull'esonero dal Barcellona e attacca duramente il presidente Laporta

Ronald Koeman non ha digerito il suo esonero dal Barcellona. Soprattutto i modi del presidente Joan Laporta lo hanno infastidito. "Per me è ancora doloroso", ha detto il tecnico olandese. "Mancava quel necessario supporto dall'alto. Volevo davvero avere successo come allenatore al Barça, fare tutto quello che potevo, ma ho capito che Laporta voleva liberarsi di me perché non ero stato nominato da lui. Non ero l'allenatore di Laporta".