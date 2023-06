Olanda, De Ligt KO ma Koeman non chiama De Vrij: “Non è un’opzione perché…”

Archiviata la finale di Champions, per Dumfries è tempo di Nations League visto che l'Olanda affronterà la Croazia, domani, nella semifinale della Final Four di Nations League.

Non sarà lo stesso per De Vrij, perchè il CT dell'Olanda, Ronald Koeman, ha deciso di non convocare il centrale nerazzurro, nonostante l'infortunio di De Ligt, che sarà sostituito da Blind. "Ho a disposizione Timber e Geertruida, quindi De Vrij non è un'opzione. E non penso sia una cosa così inaspettata che ci sia Blind in rosa", ha risposto categorico Koeman che ha parlato anche di Aké: "Penso che possa festeggiare, ho parlato con Guardiola e lo conosco bene"