Koeman contro l’Uefa: “Parla tanto ma non fa niente. Pensa solo ai soldi”

Duro attacco del tecnico del Barcellona all'Uefa: "Superlega? C'è stato così tanto movimento che è meglio non dare un'opinione"

Intervenuto in conferenza stampa, Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato così dei argomenti più caldi, tra cui la Superlega, non risparmiando un attacco all'Uefa: "Il numero di partite è incredibile. I giocatori hanno dovuto giocare molte competizioni. Tutti parlano della Super League, della Champions... Ma l'Uefa non sta prestando attenzione ai giocatori e al numero di partite. Parla tanto ma non fa niente, l'unica cosa a cui pensano sono i soldi. Non ascolta né i giocatori né gli allenatori: La Superlega? Ho parlato ieri con il presidente e lui ha spiegato la posizione del club. C'è stato così tanto movimento che è meglio non dare un'opinione. Nessuno sa cosa può succedere e dobbiamo aspettare. Voglio il meglio per il mio club".