Koetting: “Lo sguardo di Dybala? È rimasto un po’ infastidito dalle ultime voci”

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Giovanni Koetting, ex calciatore della Juventus, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Forse è rimasto un po' infastidito dalle ultime voci, ma preferisco il gol all'esultanza. E' questo che conta, alla fine. Non vedo delle grandi criticità, i giocatori devono fare il proprio lavoro e farlo bene. Dybala è in possesso di questi requisiti, non credo si metterà di traverso per il rinnovo".