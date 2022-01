Kolarov, si va verso la rescissione. “All’Inter ha pagato due eventi inaspettati”

Aleksandar Kolarov ha deciso di interrompere l'esperienza all'Inter ancor prima della fine della stagione e di appendere gli scarpini al chiodo

"Senza l’esplosione di Bastoni, probabilmente la prima stagione all’Inter avrebbe dato qualche soddisfazione in più a Kolarov che però - nonostante avesse capito di essere ormai stato superato nelle gerarchie - non ha fatto polemiche ma è stato un prezioso uomo nello spogliatoio mettendo la sua esperienza maturata sul campo (due le Premier vinte col City nel 2012 e nel 2014) al servizio di un gruppo che si è trovato a gestire le vertigini da alta classifica. Anche per questo Beppe Marotta e Piero Ausilio in estate avevano deciso di rinnovargli il contratto per tenerlo a fare da “guardaspalle” a Bastoni. Anche in questo caso un evento inaspettato, vale a dire l’exploit di Dimarco come centrale mancino nella linea a tre (il canterano era arrivato da Verona come vice Perisic), ha tolto a Kolarov la possibilità di entrare nelle rotazioni. Da qui la decisione di lasciare, che verrà ufficializzata dopo la rescissione consensuale del contratto dalle parti. Ma i ringraziamenti, saranno decisamente sentiti per omaggiare un giocatore che, pur vivendo nelle retrovie, è stato fondamentale nel definitivo salto di qualità della squadra".