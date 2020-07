Cesari sul contatto Kolarov-Lautaro: “Di Bello come può non aver visto quel fallo? Ora mi aspetto che…”

Durissimo nel post partita di Roma-Inter Graziano Cesari, dagli studi di Pressing Serie A. Questo il commento dell’ex fischietto sull’episodio che ha visto coinvolti Lautaro e Kolarov: “Di Bello secondo me presta poca attenzione all’episodio quando va al VAR, ha sbagliato a giudicare. La scarpa di Kolarov sul controllo di Lautaro va a sbilanciare l’argentino, non riesco a capire come sia possibile che Di Bello non abbia fischiato fallo sul giocatore. Di fronte a queste immagini è difficile dire che non è fallo. In Roma-Parma il fallo di Mancini ha rivisto le immagini e non ha punito quel fallo e quell’arbitro è stato sospeso e mi aspetto lo stesso trattamento con Di Bello”.