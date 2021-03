Inter, Kolarov non convocato dalla Serbia. Il ct Stojkovic: “Decisione presa dopo…”

Il difensore dell'Inter, Aleksandar Kolarov, non è stato convocato dal ct della Serbia Stojkovic per le prossime tre sfide

Aleksandar Kolarov fuori dalla lista dei convocati della Serbia . Il calciatore dell' Inter non farà parte della spedizione che affronterà - nel girone di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 - Irlanda, Portogallo e Azerbaigian.

Il commissario tecnico Dragan Stojkovic ha commentato ai microfoni del sito ufficiale della nazionale la decisione. "Dopo un'analisi seria e approfondita che ho condotto con il mio staff, sulla base di criteri che consideriamo importanti e rilevanti, ho deciso di convocare questa rosa per le prossime tre partite di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Ci tengo a sottolineare che ho deciso di non rinunciare a nessun giocatore, che c'è un gruppo più ampio di potenziali calciatori che possono far parte della nazionale che seguiamo e che la porta è aperta a tutti".