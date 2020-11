Inter-Kolarov, polverone in Serbia: “Il ct ha forzato la mano, la posizione del giocatore…”

In Serbia non hanno preso particolarmente bene la decisione di Aleksandar Kolarov di anticipare il ritorno a Milano, prima della gara contro la Scozia. Ecco la ricostruzione della Gazzetta dello Sport:

“Intanto, in Serbia si è alzato un polverone su Kolarov, già tornato a Milano. Lui aveva raggiunto i compagni per il playoff contro la Scozia sapendo che non avrebbe potuto giocare causa guai fisici. Il c.t. avrebbe voluto forzare la mano ma, a quel punto, secondo le ricostruzioni della stampa serba, lo stesso difensore avrebbe preferito non rischiare e rispettare le volontà dell’Inter“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)