Sky – Kolarov positivo, ma con il Torino non avrebbe giocato comunque. Spazio a Darmian?

Il tampone di ieri di Kolarov, come sappiamo, è risultato positivo. Il giocatore non avrebbe giocato con il Torino perché era rientrato prima dalla Nazionale per un problema muscolare. Era stato evidenziato dallo staff medico dell’Inter ed è stato confermato dai medici della Serbia.

Contro i granata Conte potrebbe impiegare Darmian. Da valutare i giocatori delle Nazionali che rientreranno nelle prossime ore. Saranno attesi da un tour de force da qui fino al 23 dicembre. In palio il passaggio del turno in Champions.

(Fonte: SS24)