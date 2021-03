Koné su Lukaku: “In una partita capii che sarebbe diventato grande. Mi guardò e disse…”

Arouna Koné, che con Lukaku hanno giocato insieme nell'Everton, ricorda una gara contro il Leicester

L'ivoriano, che prese Lukaku sotto la sua ala protettrice, ricorda che è stata una partita in particolare, quella contro il Leicester, a far intravedere l'enorme potenziale dell'attaccante nerazzurro. "Lukaku mi guardò e disse:" Fai attenzione". Fu fenomenale in quella partita e finì in un duello con Morgan. Entrambi corsero verso la palla e Morgan cadde a terra. Lukaku invece decollò con la palla tra i piedi e segnò. Lì ho avuto la certezza: questo ragazzo diventerà grande".