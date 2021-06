Konsel: “Italia, occhio ad Arnautovic. Mou-Roma, ottima idea. Spalletti…”

Così l'ex portiere: "Arnautovic? Se è in condizione è capace di fare la differenza. E' un giocatore che ha numeri importanti, è imprevedibile ma anche un po' strano"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Michael Konsel, ex portiere austriaco, ha parlato così di Marko Arnautovic, uno dei punti di forza dell'Austria che affronterà sabato l'Italia: "Se è in condizione è capace di fare la differenza. E' un giocatore che ha numeri importanti, è imprevedibile ma anche un po' strano. Viene da un'esperienza cinese, non so se fisicamente è pronto per giocare in Italia".