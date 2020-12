Koscielny: “Giroud? Vuole giocare ai massimi livelli e in un club che gioca in Champions”

Intervenuto ai microfoni di France Football, Laurent Koscielny, centrale del Bordeaux, ha parlato così di Olivier Giroud, suo connazionale e centravanti del Chelsea, a lungo inseguito anche dall’Inter: “Portarlo al Bordeaux? Ci ho provato. Ma non è venuto e rispetto totalmente la sua scelta. Si sente ancora capace di giocare ai massimi livelli, in un club che gioca in Champions League. Vuole continuare a giocare per la Francia per andare all’Euro e forse anche fino al Mondiale del 2022. Lo conosco da moltissimo tempo, la sua forza è il suo carattere. Quando guardi la sua carriera, il suo numero di presenze, i gol e i trofei, ti possono piacere o meno le sue qualità, ognuno ha il suo giudizio, ma devi rispettare l’uomo, il giocatore e tutto quello che ha fatto. Gli ho dato le mie argomentazioni che mi hanno fatto venire al Bordeaux e lui ha capito perfettamente. Vuole comunque vincere tutto e rimanere ai massimi livelli”.