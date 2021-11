Inter, l’esterno arriva dalla Germania. “Kostic? Non solo, ecco l’alternativa”

Filip Kostic è il profilo scelto dall'Inter per prendere il posto di Ivan Perisic ma La Gazzetta dello Sport lancia anche un altro nome

Filip Kostic è il profilo scelto dall'Inter per prendere il posto di Ivan Perisic, destinato a lasciare Milano e la Serie A a parametro zero. L'esterno dell'Eintracht Francoforte piace e non poco ai nerazzurri, tanto che l'intesa è molto vicina e si potrebbe chiudere anche a gennaio. Ne è convinta La Gazzetta dello Sport che però indica le condizioni necessarie: "Manca ancora tempo, ma la rete è stata gettata: l’intesa appare possibile in estate, sempre che a Milano non si liberi una casella già a gennaio. In uscita occhio quindi a Matias Vecino, 0 minuti col Napoli e una certa insofferenza. L’Inter non si strapperebbe i capelli se perdesse l’uruguaiano". L'alternativa a Kostic, sempre secondo la Rosea, è Bensebaini, che però ha una valutazione più alta.