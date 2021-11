TS – Inter, Kostic ma non solo: tutti i nomi sulla lista per la fascia sinistra

La dirigenza nerazzurra cerca rinforzi sugli esterni per la prossima stagione: in pole c'è il serbo dell'Eintracht Francoforte

Con Perisic destinato a non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno, l'Inter cerca rinforzi per la fascia sinistra: in pole c'è Filip Kostic, ma l'esterno serbo dell'Eintracht Francoforte non è l'unico profilo monitorato dai nerazzurri. Tuttosport propone un lista di nomi: "Kostic, che ha un contratto in scadenza nel giugno 2023, non rinnoverà, costringendo il club di Francoforte a sedersi al tavolo con potenziali acquirenti ma lui la sua scelta l'avrebbe già fatta, dando la preferenza all'Inter. Svolta che ha portato Kostic in pole nella caccia all'esterno sinistro che vede, tra i giocatori monitorati, Alfonso Pedraza del Villarreal, Caio Henrique del Monaco e, soprattutto, Ramy Bensebaini del Borussia Mönchengladbach che, oltre all'esterno, nel 3-5-2 può fare pure il centrale di sinistra".