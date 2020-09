Kouamé: “Inter, tutti forti titolari e chi è entrato dopo. Fiorentina ha dato segnale forte”

«Sono contento perché ho segnato dopo che settimana scorsa avevo sbagliato un po’. Siamo rammaricati, ci dispiace ma dobbiamo dimenticare subito e pensare alla prossima partita». Così Kouamé ha parlato ai microfoni di Skysport dopo la partita persa contro l’Inter a San Siro. Il giocatore ha risposto alle domande di Skysport:

-Come mai non siete arrivati alla vittoria?

La motivazione c’era e si è visto. Sono stati bravi loro. Quando giochi contro questo tipo di squadre arrivano ai minuti finali che ti mettono sotto e non riesci a uscire. E prima o poi segnano perché hanno qualità.

-I cinque cambi dell’Inter hanno fatto la differenza?

Sia i titolari, sia chi è entrato dopo. Sono tutti giocatori forti, hanno fatto una buona gara. sono stati bravi a portare i tre punti a casa.

-Comè giocare con Ribery?

È una cosa che non possono fare tutti, non tutti ci riescono a giocare con questi giocatori. È un onore giocare con lui. Poi la palla che dà a Chiesa. È una palla che vede lui e pochissimi al mondo. Per me è veramente un fenomeno.

-Però avete capito di potervela giocare con i grandi…

Il calcio è così, la palla è uguale per tutti e quindi noi cerchiamo di giocarcela contro tutti. Ci sono partite come queste con squadre forti che alla fine riescono a vincere ma noi abbiamo dato un segnale importante e dimostrare che ci siamo in questo campionato.

-Il cambio?

Ha scelto il mister, non ero stanco.

(Fonte: SS24)