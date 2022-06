Koulibaly: “Futuro? Non voglio dire bugie, non so niente per il momento”

Il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe essere lontano dal Napoli. Tante big hanno messo gli occhi sul difensore senegalese e a fronte di un'offerta molto alta, Aurelio De Laurentiis potrebbe lasciare partire il giocatore. Dal ritiro della nazionale Koulibaly parla così del suo futuro: "Sarò il nuovo difensore del Barcellona? Non voglio dire bugie, per il momento non so niente e non ho parlato con nessuno. Vedremo quello che accadrà. Al mio ritorno in Europa vedremo, ma vorrei conoscere la situazione molto velocemente".