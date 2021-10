Insulti razzisti, Koulibaly: “Mi hanno chiamato scimmia di m***, fuori dagli stadi”

Il giocatore del Napoli, durante la gara della Fiorentina, è stato insultato dai tifosi rivali e su Instagram ha chiesto che certi tifosi vengano banditi dagli impianti

"«Scimmia di merda». Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre". Sui social esplode la rabbia di Koulibaly che ha deciso di replicare a coloro i quali si sono divertiti a offenderlo per il suo colore della pelle.