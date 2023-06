Koulibaly: “Scelta economica? Potrò aiutare tutta la mia famiglia. Via dal Chelsea perché…”

Davvero non le brucia aver lasciato la Premier?

«Quella con il Chelsea è stata una grandissima esperienza. E la Premier è bellissima, uno dei campionati migliori al mondo: tantaintensità, giocatori veloci, grandi talenti. Loro si aspettavano il Koulibaly di Napoli, ma non credo che la mia stagione sia stata così male. Avevo bisogno di tempo. In un anno non ho potuto mostrare quello che avrei voluto per le scelte di allenatore e società. Sono andato via perché non avevo la garanzia di giocare sempre, anche se sono sempre stato serio e professionale. Ma non mi piace stare in panchina a fare niente. Preferisco andare in un posto dove mi vogliono, dove sono al centro di un progetto».