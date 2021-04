Kovacevic: “L’Inter di Conte vincerà il campionato al 90%. Vedo dura che…”

Le parole dell'ex bianconero: "Penso che l'Inter e il mio ex compagno di squadra Conte vinceranno il campionato"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Darko Kovacevic, ex calciatore della Juventus, ha parlato così della possibilità della Juventus o di qualche altra squadra di rimontare l'Inter al primo posto in classifica: "Questa volta la vedo davvero dura che possa succedere il contrario, penso che l'Inter e il mio ex compagno di squadra Conte vinceranno il campionato. Non ne sono ancora sicuro, ma la loro percentuale di successo è del 90%", le sue parole.