Kraaij Jr: “Onana uno dei migliori 10 portieri in Europa. Ti porta 10 punti a stagione”

L'ex allenatore olandese elogia il portiere che con ogni probabilità dal prossimo anno difenderà la porta dell'Inter

Martedì André Onana ha giocato la sua prima partita dopo dieci mesi. Il portiere dell'Ajax è stato sospeso per quasi un anno per aver usato una sostanza vietata, ma ha fatto il suo ritorno col Camerun.

Hans Kraaij Junior, ex giocatore e allenatore olandese, è felice che il portiere stia finalmente mettendo minuti nelle gambe. "Onana è un grande portiere. In realtà da due anni è uno dei dieci migliori portieri d'Europa. È un peccato che non sia stato raggiunto alcun accordo su un nuovo contratto, perché Onana è davvero un uomo che ti porta dieci punti a stagione".