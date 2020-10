Il compagno di Nazionale di Perisic in Croazia, Kramaric, ha commentato le voci riguardanti un suo rapporto problematico con l’esterno dell’Inter

“Abbiamo un rapporto fantastico, non abbiamo problemi, è un ragazzo, una persona e un giocatore fenomenale, mi piace molto giocare con lui. Quando vuole la palla, è una cosa positiva, quando cerca la palla, è perché lui crede in se stesso, ma come attaccante ho anche io quella fiducia in me stesso e credo in me stesso”.