Kristjansdottir: “Non meritavamo il 3-1, ottima prestazione contro un top team”

Dopo la partita di oggi tra Inter e Juve, terminata 3-1 per i bianconeri la nerazzurra Anna Bjork Kristjansdottir ha parlato a Inter Tv:

"Credo che 3-1 non sia il risultato giusto oggi, abbiamo fatto una buona partita. È deludente quando meriti di più, dipende tutto dagli episodi. Credo che dobbiamo pensare ale prossima partite, abbiamo fatto una grande prestazione contro un top team come la Juventus. Dobbiamo continuare a migliorare. Dobbiamo chiudere le partite quando abbiamo l'opportunità. Guardiamo alle cose positive e continuare a fare meglio. Fiorentina? Sarà una gara tosta, dobbiamo fare una buona prestazione nelle prossime gare. Scenderemo in campo vincere"