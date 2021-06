Krol: “De Vrij-De Ligt bene insieme nell’Olanda. Italia? Mi diverte tanto”

Le considerazioni dell'ex difensore in collegamento con Sky Sport

Ruud Krol, ex difensore olandese, ha parlato del tandem De Vrij-De Ligt che potrà riformarsi stasera in Olanda-Austria: "De Vrij ha giocato un bel campionato con l'Inter e ha vinto lo scudetto, mentre De Ligt è stato infortunato ed ha giocato poco. Loro due insieme giocano bene insieme e possono far bene in nazionale. L'Italia mi ha divertito tanto, mi è piaciuta tantissimo. Ha dimostrato che si può giocare difendendo in avanti con tanta grinta e ha giocato le partite più belle che ho visto in questo Europeo".