Krol: “Inter unica big non altalenante in Serie A ma per due motivi”

Le considerazioni dell'ex difensore intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Roma

Ruud Krol, ex difensore del Napoli e tra i migliori della storia del calcio, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Roma in vista del match di stasera tra gli azzurri e i giallorossi. Queste le sue considerazioni: "La Roma è reduce da un ottimo risultato in Europa League. E' rimasta l’ultima squadra italiana in corsa per un titolo europeo, un dettaglio non da poco. Il Napoli ha vinto a San Siro con il Milan e sarà motivato a ricercare continuità di risultati. Ecco, una cosa particolare che ho notato in questa Serie A, tanto condizionata dal Covid, è stato il rendimento altalenante di tutte le protagoniste. A parte l’Inter, che però prepara una sola partita a settimana con tanti calciatori forti in rosa”.