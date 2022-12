Krol: “Olanda, mi aspetto molto da Dumfries: si fa rispettare e all’Inter…”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Ruud Krol, ex calciatore, ha parlato così dell'Olanda al Mondiale e di Denzel Dumfries

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Ruud Krol, ex calciatore, ha parlato così dell'Olanda al Mondiale: «Mi aspetto molto da Dumfries, uno che si fa rispettare e che all'Inter è cresciuto. Fino ad adesso la mia Olanda non ha fatto vedere un grande spettacolo, ma mi è sembrata assai solida, con Blind, De Roon, Klaassen. C'è molta differenza con il talento degli argentini. Ma abbiamo visto il Marocco cosa ha fatto con la Spagna: in una fase a eliminazione diretta anche la solidità fa la differenza».