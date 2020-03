Krøldrup: “Eriksen giocatore speciale, si vedeva subito. È raro vedere uno così magro…”

Sono passati 10 anni da quando Christian Eriksen ha debuttato con la maglia della Danimarca. Per Krøldrup, ex Fiorentina, ricorda quando il centrocampista nerazzurro ha fatto il suo debutto con la nazionale: “Ricordo solo che si vedeva facilmente che era qualcosa di speciale. Puoi vederlo subito. Il modo in cui calciava, sia di destra che di sinistro. È raro vedere un ragazzo così magro come lui saper calciare così forte“, racconta l’ex calciatore a tipsbladet.dk. “Un’altra cosa che risaltava era il suo equilibrio, assolutamente fantastico. Il suo primo tocco era sempre sorprendente, poi aveva una grande eleganza“.

(tipsbladet.dk)