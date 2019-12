D’Aversa: “Sprecate tante parole su Kulusevski. E’ maturo, ma è il gruppo che lo esalta”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato di Kulusevski, giocatore finito nel mirino dell’Inter. Queste le sue parole, arrivate dopo quelle del ds Faggiano: «Abbiamo sprecato tante parole su Dejan. Dobbiamo essere bravi a ragionare sul fatto che comunque è un 2000 e non bisogna responsabilizzarlo. Per l’età che ha è molto maturo. Ma penso anche che ci sia un gruppo che mette in risalto le caratteristiche del singolo. Non solo sue. E il singolo viene fuori quando il gruppo funziona».

(Fonte: SS24)