Kulusevski, l’Atalanta temporeggia: offerta Inter, si attende il rilancio di Juve e United

Dejan Kulusevski fa gola a tutti: il gioiellino svedese sta impressionando in questa prima parte di stagione, e l’Atalanta spera di monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Secondo Tuttosport, dopo l’offerta dell’Inter, i bergamaschi attendono un rilancio da parte di altri club, Juventus in testa: “Il fatto che l’Atalanta non abbia voluto chiudere subito, nonostante quella interista sia un’offerta molto più che invitante, conferma come a Bergamo si aspettino una controposta della Juventus. Senza dimenticare il Manchester United, che dei club stranieri è quello che in queste settimane si è fatto avanti con maggiore concretezza. Al netto di nuovi ritocchi verso l’alto da parte del club di Zhang, la sensazione è che il derby d’Italia per il jolly Kulusevski durerà fino a fine stagione“.