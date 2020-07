SM – Kumbulla, l’Inter si rifà sotto. Ma una richiesta del Verona lascia tutto in sospeso

Nelle ultime settimane la Lazio si era molto avvicinata a Kumbulla. Il difensore del Verona è anche, come noto, un obiettivo dell’Inter. SportMediaset sottolinea che nelle ultime ore la pista biancoceleste si sarebbe raffreddata e il club nerazzurro si sarebbe rifatto sotto: “Il calciatore è valutato dal club gialloblù 30-35 mln che anche in caso di cessione però richiederebbero che il giocatore resti in prestito nella prossima stagione“. Ma con questa condizione, i dirigenti interisti sarebbero disposti a spendere la cifra richiesta già questa estate?

(Fonte: SM)