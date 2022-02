Roma, Kumbulla: “Abbiamo sbagliato l’approccio, abbiamo tenuto testa all’Inter”

Il difensore giallorosso analizza la sconfitta di ieri sera contro i nerazzurri, che costa l'eliminazione dalla Coppa Italia

"Dobbiamo cercare di essere costanti durante la partita, perché è successo spesso quest'anno che abbiamo alternato troppo momenti buoni e altri negativi. Dobbiamo lavorare sulla mentalità ed essere costanti in tutta la partita. Il Sassuolo? Analizzeremo sicuramente gli errori fatti in questa partita e penseremo subito al match di domenica, ci sono in palio 3 punti importanti, sappiamo che non sarà una partita favile, ma vogliamo vincere".