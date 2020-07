La Lazio non molla Marash Kumbulla. Dopo il controsorpasso dell’Inter per il difensore albanese del Verona, il club biancoceleste lavora per battere la concorrenza del club nerazzurro.

Come riporta TuttoMercatoWeb, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Verona e Lazio, il direttore sportivo del club biancoceleste Igli Tare e il presidente degli scaligeri Setti hanno tenuto un colloquio a bordocampo: tra i temi trattati anche il futuro di Kumbulla?