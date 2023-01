EDICOLA CDS – Kvara inquieta l’Inter che perde Brozovic. Spalletti sfida anche i gufi

"Kvara inquieta l'Inter che perde Brozovic". Recita così la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 3 gennaio 2023. "Domani a San Siro il big match da scudetto. Spalletti sfida anche i gufi. Inzaghi senza il suo regista ha un piano per l'asso georgiano". In taglio alto si parla di Dybala mentre in taglio basso spazio a Paredes e Di Maria.