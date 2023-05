Napoli-Inter, il report dell’allenamento dei partenopei: Kvaratskhelia in gruppo

Kvaratskhelia ha svolto l'intera sessione di allenamento in gruppo con il resto dei compagni, alla vigilia di Napoli-Inter

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma domani alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A.