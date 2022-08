L’ag La Ferla: “Scudetto? Parvenza di equilibrio. Ma Juve sarà favorita se…”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Jano La Ferla, agente Fifa, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Mai come in questa stagione, almeno negli ultimi anni, l'avvio si prospetta con una parvenza di equilibrio tra più squadre. Ci sono tante squadre in cima alla classifica con sette punti, per cui non capita così spesso. Se da qui a giovedì i bianconeri riusciranno a chiudere per Paredes e Bernat, la Juve potrà guadagnarsi la pole position e partire leggermente favorita rispetto alle milanesi, al Napoli e alla Roma di Mou e Dybala".