La nuova Inter è irriconoscibile. Ci sono segnali che raccontano di una squadra diversa

Partita divertente dell'Inter che non soffre l'ansia, archivia la pratica Viktoria Plzen e si regala almeno altri due turni in Europa. Non proprio una cosa scontata ai sorteggi.

"L’Inter nuova è riconoscibile dalla manovra - sempre ariosa e adesso molto più rapida nei tempi di esecuzione - ma anche dai dettagli di contorno, dai gesti che si scambiano i giocatori, da come comunicano in campo, da come cerchino sempre una soluzione collettiva. Lautaro, per dire, non è riuscito a segnare nonostante quattro o cinque possibilità di farlo (il portiere Stanek gli ha preso tutto) eppure non s’è fatto divorare dall’ansia o dal bisogno di far gol, continuando invece a giocare per gli altri, dando a Dzeko la palla del 3-0 e poi applaudendolo teatralmente (e con lui Barella) al momento della sostituzione, ben sapendo quanto al bosniaco non piaccia mai uscire sempre prima del tempo", analizza Repubblica.