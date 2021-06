EDICOLA CDS – La pazza gioia. Locatelli e Immobile trascinano l’Italia agli ottavi

Si parla ovviamente della grande vittoria dell'Italia di Mancini contro la Svizzera sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola

Si parla ovviamente della grande vittoria dell'Italia di Mancini contro la Svizzera sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "La pazza gioia. Gol e spettacolo: Locatelli e Immobile trascinano l'Italia agli ottavi. Europei, Svizzera travolta (3-0) come la Turchia: domenica c'è il Galles".