Moviola Fiorentina-Inter, CorSport: “La Penna sicuro: ammonizioni giuste, gol Perisic regolare”

“Direzione sicura da parte di La Penna”. È questo il commento del Corriere dello Sport in merito alla moviola di Fiorentina-Inter, match vinto dai nerazzurri in maniera netta. La squadra di Conte (squalificato) vola in testa alla classifica in attesa del risultato del Milan, impegnato domenica con il Crotone.

Moviola Fiorentina-Inter, gol Perisic regolare

La Penna ha diretto in maniera concentrata e concreta e il secondo gol dell’Inter, che è stato oggetto di più di una protesta viola, è regolarissimo. “Regolare il raddoppio nerazzurro, nonostante le proteste avversarie: Igor non viene sbilanciato da Hakimi, ma finisce a terra da solo all’ingresso dell’area. Un rapido silent-check (al Var c’e’ Mazzoleni) toglie ogni dubbio”, il commento infatti del Corriere dello Sport. Corrette anche tutte le ammonizioni, da Perisic sul finire del primo tempo ad Amrabat, fino a Pulgar e Martinez Quarta.