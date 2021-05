La Russa: “Conte? Sono amareggiato, prenderei Zenga. Ecco chi venderà l’Inter”

L'ex ministro della difesa è intervenuto per suggerire un nome per la panchina dell'Inter. La Russa si è soffermato anche sul ridimensionamento in atto e ha parlato di una cessione importante.

Redazione1908

"Abbiamo avuto Herrera, Trapattoni... Sono amareggiato ma gli allenatori passano e l'Inter rimane". Con queste parole Ignazio La Russa, tifosissimo dell'Inter, ha commentato l'addio di Antonio Conte dopo la vittoria del 19° scudetto. Ai microfoni di Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'Agenzia Italpress, l'ex ministro della difesa ha provato a suggerire un nome per la panchina nerazzurra: "Siccome Mourinho è occupato ed Allegri è alla Juve, e visto che l'anno prossimo non vinceremo lo scudetto, coraggio per coraggio prenderei Zenga. Mi affiderei a uno che non andrà via perché è interista fino all'osso".

Cessioni importanti

"Il vero problema non è la crisi economica ma il governo cinese, che detto di tirare i remi in barca. Se l'Inter dovrà cedere uno dei suoi campioni? Credo di sì, e penso venderanno Hakimi. Uno come lui, a differenza di un attaccante o un difensore, non ce n'è", ha concluso La Russa a proposito del ridimensionamento da parte di Steven Zhang.

(Italpress)