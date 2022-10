La Russa: “Dal Barça in poi abbiamo cambiato, ora c’è Trapattoni. San Siro? Ho chiamato…”

Il senatore di Fdi Ignazio La Russa , tifoso nerazzurro, parlando della vittoria dell'Inter contro il Barcellona, ha ironizzato su Simone Inzaghi: "Dal Barcellona in poi abbiamo cambiato allenatore, ora c'è Trapattoni... Io contrario al catenaccio? Assolutamente no ma bisogna saperlo fare".

In merito alla sua proposta del doppio stadio per non demolire San Siro, La Russa ha dichiarato: "Ho chiamato ieri Alessandro Antonello, e mi ha detto che ne avrebbe parlato con Paolo Scaroni. Li ho visti un po' perplessi. Però gli ho chiesto di rifletterci".