La Russa: “Conte, prima di mandarlo via pensiamoci. Allegri? Altro juventino, meglio Zenga”

Ospite di Sportitalia il Vicepresidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, grande tifoso dell’Inter, ha parlato della stagione dell’Inter e del futuro di Conte:

“Finale partita non allo stato mentale dell’Inter. Conte troppo nervoso. La vera differenza l’ha fatta l’atteggiamento e i gol presi troppo facilmente. Noi perso in finale, gli altri si erano persi prima. Abbiamo vinto col mago, col Principe e quasi vinto con Conte. Lui ha sempre vinto al primo anno ed era convinto di farlo anche all’Inter. La sua filippica è stata dopo la vittoria con l’Atalanta. Se prendi Conte lo conosci, vinci ma sai com’è fatto. Prima di mandarlo via ci pensiamo, poi se vuole andare via lo mandiamo.

In trasmissione presente anche Marcel Vulpis, direttore di Sporteconomy, ha scatenato la reazione del tifoso dell’Inter La Russa per aver detto che l’Europa League è un trofeo che conta poco: “La Juve ha il miglior giocatore del mondo e ha fatto schifo in Europa. Mi viene da ridere quando vedo la gente arrampicarsi sugli specchi per giustificare il fatto che l’Inter è andata in finale. Allegri? Un altro juventino… allora prendiamo Zenga, è più scarso ma meglio lui. Quello che non mi piace è che c’è un atteggiamento particolare nei confronti dell’Inter. Il Milan con vittorie zero senza finale e senza secondo posto, ma c’è sempre un atteggiamento sereno nei loro confronti. Conte non ha perdonato all’Inter Eriksen e la mancata presenza di Dzeko. Spero che si mettano d’accordo”.