Inter-Juve, La Russa: “Contro di loro partiamo sempre da -1. Mi fa ridere che…”

"Quando giochiamo contro la Juventus partiamo sempre da -1 e questo lo sappiamo, ma questo non giustifica la povertà dal gioco dell'Inter. C'erano 70 minuti per recuperare".

Così il presidente del Senato e grande tifoso dell'Inter, Ignazio La Russa a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento sul ko dei nerazzurri contro i bianconeri 1-0 a San Siro. "Mi fa ridere che qualcuno ha messo in discussione il tocco di mani (di Rabiot, ndr), sappiamo che contro di loro bisogna fare sempre qualcosa di più. L'arbitro non è andato al Var per ignavia, per non assumersi la responsabilità", ha aggiunto La Russa sull'episodio che ha poi deciso la sfida.