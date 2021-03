La Russa: “Pif-Inter? Assenza di cordate italiane credibili, una vale l’altra”

Il vice presidente del Senato è anche un piccolo azionista del club e ha detto la sua sul fondo saudita interessato alle quote di Suning

Il vice presidente del Senato è anche un piccolo azionista della società nerazzurra e al quotidiano La Repubblica ha detto: «Da un punto di vista geopolitico non stravedo né per i cinesi né per i sauditi. Ma in assenza di cordate italiane credibili, una nazionalità vale l’altra. L’Inter è una società privata, e il fondo arabo potrebbe non averne nemmeno il controllo».