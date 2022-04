La Russa: “Irrati? Ha sfavorito l’Inter! Bello battere la Juve, lotta scudetto ancora viva”

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento ha commentato così Juventus-Inter

Lo ha dichiarato Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "Quando gioca la Juve i giudizi generali sono più morbidi, più affettuosi, si può osannare anche quando perde, mentre l'Inter quando vince avrebbe dovuto giocare comunque meglio. Conosciamo questa differenza, che ci rende più attaccati alla nostra squadra. Spero ora che il Bologna questa sera faccia una bella sorpresa, del resto oggi il Milan è strafavorito non solo per i 3 punti di vantaggio, ma anche per quel punto in più dato dalla migliore situazione negli scontri diretti. Spero si riesca a ribaltare questa previsione, anche se il ricordo di quei tre minuti del derby pesa tantissimo".