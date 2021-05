La Russa: “Tutte migliori, poi a -10 dall’Inter. Problemi? Li hanno tutti”

Le parole del vicepresidente del Senato e tifoso dell'Inter: "Il mio sogno è vendere un centrocampista e prendere De Paul. Poi ci vuole una riserva di Lukaku"

Se il governo cinese, come pare, ha dato l'indirizzo di non spendere troppo per lo sport, Zhang si trova in doppia difficoltà. La ricerca del socio però con la vittoria dello scudetto credo sia agevolata. Suning ha tirato fuori un sacco di soldi, non credo Conte si lamenti della mancata trasparenza: credo che nella famosa Villa Bellini gli è stato detto con chiarezza quale fosse la situazione e lui ha accettato di non fare mercato. Cosa chiede adesso? Che almeno gli impegni presi ad agosto vengano mantenuti: non un passo indietro, ma può accettare un altro campionato con acquisti low-profile come Dimarco. Il mio sogno è vendere un centrocampista e prendere De Paul. Poi ci vuole una riserva di Lukaku: potrebbe andare bene un campione ultra-trentenne che faccia quelle partite in cui Lukaku riposa".